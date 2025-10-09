Суд отклонил апелляцию по делу блогера Жанабылова и его супруги

Озвучивая свою апелляционную жалобу, адвокат защиты Олег Чернов напомнил, что суд прекратил производство по делу, указав, что в действиях Жанабылова якобы имеются признаки уголовного правонарушения по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность).

Однако, по его словам, вывод суда является необоснованным и надуманным.

- Так, объективная сторона уголовного правонарушения по статье 214 УК содержит следующие признаки – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или обязательной для такой деятельности лицензии, с нарушением законодательства РК о разрешениях и уведомлениях, либо занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности. Между тем, ни один из указанных признаков судом не был установлен, а те признаки, которые указал суд, не входят в перечень признаков объективной стороны по статье 214 УК, - заявил адвокат.

Коллегия апелляционного суда, рассмотрев доводы сторон, пришла к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит оставлению в силе.

- Действительно, те обстоятельства, которые имеются в материалах административного дела, требуют дополнительного выяснения и установления. Мероприятия, которые были проведены Жанабыловым, имеют признаки лотереи. Кроме того, нет точных данных о стоимости участия в розыгрыше и количестве участников, - пояснила судья Жанна Нургалиева.

Апелляционную жалобу по делу Эльмиры Толегеновой суд также оставил без удовлетворения.

Напомним, ранее производство по делу об административном правонарушении в отношении предпринимателя Ерболата Жанабылова и его супруги суд постановил прекратить в связи с наличием признаков уголовно наказуемого деяния.

Поводом для судебного разбирательства стало проведение блогером Жанабыловым розыгрыша 10 автомобилей. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление о необходимости проверки блогеров на соответствие требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Комитет купил курсы, предлагавшиеся Жанабыловыми, и выявил их несоответствие заявленному содержанию. По данным ведомства, курсы носили формальный характер, не имели практической ценности, а их стоимость в 30 тысяч тенге завышена.

Ранее министр туризма и спорта сообщил, что проверки ведутся также в отношении других блогеров, однако их имена пока не разглашаются.