28 Июня 2022 22:17

Вопросы сотрудничества обсудили главы МИД прикаспийских государств в Ашхабаде

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – 28 июня 2022 года в преддверии Шестого каспийского саммита заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств. На мероприятии также присутствовали главы внешнеполитических ведомств Ирана – Хосейн Амир Абдоллахиян, России – Сергей Лавров, Туркменистана – Рашид Мередов и заместитель главы МИД Азербайджана – Халаф Халафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Министры каспийской пятерки обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества прибрежных государств на Каспийском море, а также согласовали проект Коммюнике предстоящего VI Каспийского саммита, который пройдет с участием президентов Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана в городе Ашхабаде 29 июня.

Предыдущий пятый Каспийский саммит прошел в 2018 году в городе Актау, по итогам которого была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что 29 июня Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите, который пройдет в городе Ашхабаде.