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Вопросы дефицита пастбищ сенаторы обсудили с жителями отдалённых районов Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2022, 13:16
Вопросы дефицита пастбищ сенаторы обсудили с жителями отдалённых районов Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев и Алимжан Куртаев встретились с жителями Сарыагашского района в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Вопросы дефицита пастбищ и деградации угодий стали ключевыми в ходе встречи сенаторов с жителями отдаленного сельского округа Дарбаза Сарыагашского района. Такая ситуация не только не позволяет жителям полноценно заниматься разведением скота, но и сдерживает развитие местного производства по переработке молока. В ходе встречи отмечалась важность усиления работы по возврату неиспользуемых пастбищных угодий, находящихся в ведении крестьянских хозяйств.

«Есть поручение Главы государства по решению пастбищного вопроса. Для этого по инициативе депутатов Парламента разрабатывается специальный законопроект. Буквально несколько дней назад в Сенате прошла его презентация. Считаю, что после принятия законопроекта, ситуация с дефицитом пастбищных угодий должна значительно улучшиться «, - сказал Али Бектаев.

Также депутаты ознакомились с работой тепличного комплекса, расположенного в селе Жібек жолы. Здесь аграрии занимаются выращиванием саженцев. В ходе встречи с местными жителями обсуждались реформы, обозначенные Президентом страны в его недавнем Послании, а также важность инициатив Главы государства по решению проблем обеспечения населения чистой питьевой водой, роста цены на коммунальные услуги. Не обошли стороной аграрии и проблемы с дороговизной минеральных удобрений, что сдерживает полноценное развитие тепличного производства. В связи с этим, было озвучено предложение о субсидировании выращивания рассады, которое сенаторы пообещали предложить в рассмотрению перед руководством Министерства сельского хозяйства страны.


Туркестанская область   Сенат   Сельское хозяйство  
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