Вопросы водосбережения обсудят в Правительстве Казахстана
Во вторник, 13 января, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестке заседания — меры по развитию систем водообеспечения и водоотведения, внедрению водосберегающих и цифровых технологий.
По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:
- министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова;
- вице-министра промышленности и строительства РК Куандыка Кажкенова.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Казахстане заработает Национальная система учета водных ресурсов.
В систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам.
В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и граждан, анализировать и мониторить использование водных ресурсов.
В результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Это устранит дублирование данных за счет интеграции с государственными системами, повысит прозрачность и эффективности использования воды за счет более точного прогнозирование и анализа, а также позволит эффективнее бороться с нехваткой воды и чрезвычайными ситуациями.