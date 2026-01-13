РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:00, 13 Январь 2026

    Вопросы водосбережения обсудят в Правительстве Казахстана

    Во вторник, 13 января, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В повестке заседания — меры по развитию систем водообеспечения и водоотведения, внедрению водосберегающих и цифровых технологий.

    По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

    • министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова;
    • вице-министра промышленности и строительства РК Куандыка Кажкенова.

    Ранее сообщалось, что в 2026 году в Казахстане заработает Национальная система учета водных ресурсов.

    В систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам.

    В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и граждан, анализировать и мониторить использование водных ресурсов.

    В результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Это устранит дублирование данных за счет интеграции с государственными системами, повысит прозрачность и эффективности использования воды за счет более точного прогнозирование и анализа, а также позволит эффективнее бороться с нехваткой воды и чрезвычайными ситуациями.

