    08:14, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В 2026 году в Казахстане заработает Национальная система учета водных ресурсов

    Во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана, Министерство водных ресурсов и ирригации ведет разработку Национальной информационной системы водных ресурсов, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство

    В систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам. В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и граждан, анализировать и мониторить использование водных ресурсов.

    В результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Это устранит дублирование данных за счет интеграции с государственными системами, повысит прозрачность и эффективности использования воды за счет более точного прогнозирование и анализа, а также позволит эффективнее бороться с нехваткой воды и чрезвычайными ситуациями.

    Разработка платформы ведется за счет грантовых средств Евразийского банка развития. Реализация проекта будет завершена до конца 2026 года. В настоящее время Информационно-аналитический центр водных ресурсов при Министерстве проводит обучающие семинары по работе в системе для специалистов бассейновых инспекций и РГП «Казводхоз».

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил руководителям подведомственных организаций обеспечить контроль за точностью и актуальностью вносимых в Национальную информационную систему водных ресурсов данных.

    — Уже проделана немалая работа. В 2026 году мы должны ввести систему в эксплуатацию. Каждый гражданин должен иметь возможность зайти в нее и получить необходимую информацию о состоянии водных ресурсов страны. Для этого должна проводиться ежедневная комплексная работа. Вносимые в систему работниками РГП «Казводхоз» и бассейновых инспекций данные должны быть точными. Отнеситесь к этому вопросу с большой ответственностью, — подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и МВД Казахстана будут бороться с «черным рынком» воды.

    Минводы и ирригации РК Вода
