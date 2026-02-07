РУ
    21:27, 06 Февраль 2026

    Вопросы развития социальной сферы ВКО рассмотрели в Правительстве

    Совещание по развитию социальной сферы Восточно-Казахстанской области прошло в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Фото: primeminister.kz

    В совещании приняли участие руководители и представители профильных министерств и аким области Нурымбет Сактаганов. 

    В сфере здравоохранения региона отмечается положительная динамика отдельных показателей здоровья населения. ВКО – один из немногих регионов, где в 2025 году не допущена материнская смертность. Вместе с тем, отмечается ряд системных проблем, связанных с дефицитом медицинских работников, а также в регионе не достигнут показатель охвата вакцинацией среди детей в возрасте 1 года.

    Отдельно участники отметили развитие науки в области. В данной сфере результативность подтверждается конкретными показателями: 664 научные работы и 67 внедрений. В регионе разрабатывают безкобальтовые твердые сплавы для обрабатывающей промышленности, создали более 20 видов медицинских имплантатов, уже применяемых в травматологии и ортопедии.

    Кроме того, отмечается необходимость усиления работы по повышению качества среднего образования в области. В регионе выявлены ключевые направления, требующие дополнительного внимания. В частности, отмечена необходимость системного усиления работы по развитию читательской, математической и естественно-научной грамотности учащихся.

    По линии Министерства труда и социальной защиты населения в области отмечается увеличение числа безработных, в том числе молодежи. Отдельное внимание, по данным ведомства, необходимо уделить вопросам производственного травматизма.

    Дополнительного развития в регионе требуют туристская инфраструктура, навигация и информационное сопровождение, а также инклюзивный спорт.

    По итогам совещания Аида Балаева поручила принять меры по повышению качества предоставляемых услуг в социальной сфере, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения и наладить межведомственное взаимодействие.

    Ранее Аида Балаева поручила усилить работу по ключевым направлениям развития Кызылординской области.

    Теги:
    ВКО Правительство РК Аида Балаева Восточно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
