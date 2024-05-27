Вопросы недропользования и привлечения инвестиций в отрасль обсудили в ВКО

Представители Министерства промышленности и строительства РК и Министерства экологии и природных ресурсов РК встретились с жителями нескольких районов и обсудили вопросы недропользования и привлечения инвестиций в регион, передает агентство Kazinform.

В Восточно-Казахстанской области реализуются несколько промышленных проектов. В частности, в районе Самар с 2006 года ведется разведка. ТОО «Каскад-Н» намерено построить здесь золотоизвлекательную фабрику.

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан отметил, что открытие предприятия позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Также будут предусмотрены соответствующие социальные выплаты. Проект в районе Самар прошел все стадии разработки и соответствует нормам действующего законодательства в сфере экологии и недропользования.

На встрече председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожыков развеял мифы о вредности цианирования золота. Он отметил, что это международный опыт. Практика используется в передовых странах мира и не приносит ущерба окружающей среде. Чего не скажешь о черных копателях, которые, желая сиюминутно обогатиться, не заботятся о природе. По словам жителей, своими раскопками они портят пастбища. Домашний скот, попадая в вырытые ими карьеры, погибает.

Фото: Информационный центр ВКО

В регионе насчитывается около 200 таких мест. Специалисты проверят старателей на законность работ. В целом, будет усилен общественный контроль.

– Нужно реализовывать общественный контроль. Давайте будем вместе мониторить все проекты, чтобы любой инвестор, который что-то делает, делал это на совесть. Давайте смотреть и требовать качественной реализации проектов, – подчеркнул заместитель акима ВКО Дархан Сапанов.

Жители района Маркаколь обратились к представителям ведомства с просьбой привлечь инвесторов в отдаленные населенные пункты. По их мнению, открытие здесь новых предприятий позволит повысить уровень жизни населения. Это предложение поддержали и жители района Самар и Курчумского района.

Фото: Информационный центр ВКО

– Чем выезжать на заработки куда-то, лучше иметь стабильную работу в своем селе. В будущем и у наших детей будут все условия для жизни, они смогут здесь трудиться, – отметил житель района Самар Нурлан Ережепов.

Фото: Информационный центр ВКО

В поселке Белоусовка Глубоковского района в прошлом году остановили работы на руднике и признали его убыточным. Многие местные жители остались без работы. С просьбой рассмотреть вопрос по сохранению шахты и рабочих мест к вице-министру обратилась жительница Белоусовки Анна.

– Мы солидарны с вами, месторождение должно работать. На сегодняшний день мы принимаем меры для восстановления и продолжения работы, а также для развития месторождения, – пояснил Иран Шахран.

Отметим, всего в регионе сосредоточено свыше тысячи средних и крупных промышленных предприятий, которые занимаются разведкой, добычей и переработкой полиметаллических руд.