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Вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году

1 Февраля 2023, 15:45
Вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году вопрос выбора района для строительства атомной электростанции будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в Казахстане ведется работа по рассмотрению вопроса строительства атомной электростанции. Для этого в стране есть все объективные предпосылки», - сказал Болат Акчулаков.

Глава Минэнерго также напомнил, что в прошлом году был разработан перечень технологий, позволяющих строить АЭС.

«В 2022 году был составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий от поставщиков из таких стран, как Китай, Корея, Россия, Франция. В этом году будут проведены работы по выбору реакторной технологии. В качестве оптимальной площадки для размещения АЭС был предложен Жамбылский район Алматинской области. Вопрос выбора района размещения АЭС 2023 будет вынесен на общественное обсуждение», - добавил Болат Акчулаков.

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