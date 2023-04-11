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Вопрос строительства ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал Роман Скляр

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 15:05
Вопрос строительства ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию вокруг строительства ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Кокшетауской ТЭЦ - дважды проводился конкурс. Сказать, что невыполнимые условия ставит государство, государство ставит условия те, которые соответствуют именно государственным интересам», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Вице-премьер добавил, что на сегодня произошло резкое удорожание оборудования.

«Но, учитывая то, что произошло резкое удорожание оборудования в связи с известными событиями, логистические цепочки были нарушены, теперь требуется корректировка самого ТЭО. Можно построить эту станцию за счет бюджетных средств, но мы хотим построить ее за счет частных средств по рынку мощности. Эта работа будет проводиться, я думаю, в текущем году мы определимся с компанией, которая ее будет строить», - заверил Роман Скляр.


Правительство РК   Энергетика   Строительство   Кокшетау   ТЭЦ  
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