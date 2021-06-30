Вопрос с пастбищными участками решается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проинспектировал ход реализации государственных программ в Рыскуловском районе , а также встретился с главами крестьянских хозяйств и жителями района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона ознакомился с ходом работ по газификации Каракыстакского и Жанатурмыского сельских округов Рыскуловского района в рамках программы по развитию регионов. Представители подрядной организации ТОО «СтройПроектКапитал» заверили, что объект будет сдан в срок и голубым топливом будут обеспечены пять сел - Каменка, Жалпаксаз, Тасшолак, Казах, Жанатурмыс. В этих населенных пунктах насчитывается 1 287 дворов и 20 бюджетных организаций.

Аким области поручил проводить строительные работы с учетом рационального и экономного расходования бюджетных средств.

«Нужно все подробно объяснять жителям. Трубы подведут по улицам, а дальше жители сами проведут газ в дома. Акиматы должны контролировать этот процесс вместе с подрядчиками. Особое внимание будет уделено многодетным, малоимущим семьям», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким района Ерболат Садыркулов заверил, что газопровод подведут к десяти селам до конца года. В результате уровень газификации населения возрастет до 98 процентов.

На встрече с жителями района аким области призвал их эффективно использовать личные подворья, неиспользуемые земельные участки.

«Эффективно используя личные подсобные хозяйства, можно улучшить материальное положение, полностью обеспечить семью сельскохозяйственной продукцией. Для этого надо лишь добросовестно трудиться. Сейчас мы также решаем вопрос с пастбищными участками, проводится анализ. Эти земли когда-то достались тем, кто не содержит скот.

Мы наведем порядок и вернем земли государству, а потом их получат животноводы», - сказал глава региона.

На просьбу местных построить водохранилище аким области ответил, что в этом направлении уже ведутся определенные работы, специалисты изучают водный баланс.

«Мы должны рассмотреть варианты, как можно ранней весной сразу же приступить к процессу наполняемости арыков», - отметил Бердибек Сапарбаев.

В селе Шенгер глава региона посетил ТОО «SV Agro». Товариществом в 2019 году был запущен интенсивный сад. Здесь на 150 гектарах посажены саженцы яблонь, на 100 гектарах – вишни. В товариществе работают всего 45 человек. В хозяйстве внедрили водосберегающие технологии. Аким области поручил руководству района поддерживать такие проекты.

В селе Кулан Бердибек Сапарбаев проинспектировал ход работ по благоустройству дворов многоэтажных домов. Подрядчиком определили ТОО «Амира Құрылыс». Во дворах появился асфальт, строители установили лавочки, обустроили детские, волейбольную и баскетбольную площадки.

Бердибек Сапарбаев поручил акиму района Ерболату Садыркулову контролировать качество строительства, санитарную очистку территорий, а также работы по благоустройству населенных пунктов.

В селе Кумарык действуют два крупных хозяйства «Бай Алғабас» и «Мақсат». Аким области ознакомился с их деятельностью и здесь же провел встречу с главами других крестьянских хозяйств.

Глава региона встретился с жителями Абайского и Акыртобинского сельских округов, обсудил с ними существующие проблемы и пути их решения, призвал активно участвовать в выборах акимов сельских округов.

«В этом году впервые пройдут выборы акимов сельских округов. Призываю всех принять активное участие в предстоящих выборах и еще раз показать наше единство. Вместе жители выберут самого достойного кандидата, который сможет обеспечить стабильность в обществе», - сказал аким области.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, жители заверили, что непременно сделают свой выбор.

На сегодняшний день из 42 населенных пунктов на территории Рыскуловского района к 24 полностью подведен газ. Разработана проектно-сметная документация и получено заключение государственной экспертизы по газификации 11 из 18 сел. В оставшихся семи населенных пунктах из-за малочисленности проживающего там населения признано экономически невыгодным подведение природного газа.

В целом в Жамбылской области газифицировано чуть более половины населенных пунктов - из 371 газ имеют только 192, то есть 51,8 процента сел. Тем не менее, природным газом обеспечено порядка 900 тысяч человек при общей численности населения жамбылского региона 1,2 млн. Вопрос газификации населенных пунктов остро стоит в Мойынкумском, Сарысуском и Рыскуловском районах. Планируется, что остальные 179 населенных пунктов Жамбылской области будут газифицированы до 2027 года.