Вопрос с парковками решают в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева работа по решению проблемы парковочных мест в городе Туркестане идет полным ходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

На сегодняшний день вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи имеется автостоянка на 2 тысячи автомобилей. В настоящее время в этом направлении проводится совместная работа с полицией.

Небольшое количество парковочных мест в Туркестане создает ряд проблем. В частности, туристы не находят парковочных мест, расположенных на территории духовно-культурного центра, ставят свои автомобили в любых местах, возникают пробки.

В этой связи главе региона был презентован проект «Туркестанская стоянка». Платные парковки - это возможность решить проблему хаотичной парковки и создать комфортное движение пешеходов, общественного транспорта и автомобилей.

Посетив строительные площадки города, глава региона ознакомился с ходом строительства мечети на 5 тысяч мест, которая возводится на въезде в Туркестан. Это подарок от Узбекистана городу Туркестану, духовной столице всего тюркского мира. Площадь Исламского центра восточного типа составит 20 тысяч кв. м, вокруг построят медресе на 400 мест, библиотеку, столовую, Дворец бракосочетания и другие дополнительные объекты.

Глава области посетил строящуюся Назарбаев Интеллектуальную школу в Туркестане. В образовательном учреждении будут обучаться 720 детей. Здесь строится общежитие на 120 мест. Площадь 3-этажной новой школы - 6 гектаров. Общая площадь - 22 тыс. кв. м.