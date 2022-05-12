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Вопрос с долгостроем Магистральный в столице решится в 2023 году
12 Мая 2022 15:07

Вопрос с долгостроем Магистральный в столице решится в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительная компания ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» ответила на возмущение жильцов МЖК «Магистральный-3» о незавершенном строительстве долгостроя на этой же территории. В пресс-службе компании заявили, что строительство жилого комплекса завершится во втором квартале 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях распространилось обращение жильцов МЖК «Магистральный-3». Они утверждали, что вместо строительства третьего блока дома здесь образовался котлован, остались железные штыри, которые угрожают жизни детей. По решению суда участок был передан ЖСК «Аманат Комфорт» в 2017 году, однако ни один гвоздь не был забит. Жильцы обратились в акимат, чтобы обратить внимание на проблему долгостроя.

В компании «Елорда құрылыс компаниясы» сообщили о том, что правообладателем земельного участка является ЖСК «Аманат Комфорт».

В настоящее время компания самостоятельно заключила договор о совместной деятельности с частным инвестором ТОО «Нуркапстройгаз» для завершения строительства объекта ЖК «Магистральный-3» за счёт собственных средств частного инвестора без участия уполномоченной организации.

«Инвестором получено положительное заключение от РГП «Госэкспертиза» на проектно-сметную документацию. На объекте ведутся подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ. Планируемая дата сдачи объекта в эксплуатацию - второй квартал 2023 года», - сообщили в «Елорда құрылыс компаниясы».

Автор:
Корреспондент
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