Вопрос реформирования системы субсидирования назрел давно - аграрий

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Агропромышленному комплексу страны нужна простая и прозрачная схема субсидирования. Директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин озвучил свое мнение по выступлению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по вопросам выделения субсидий в системе АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает аграрий, Послание Президента направлено на поддержку всего населения. То, что было сказано накануне, по всем отраслям – актуально. Однако важно особый акцент сделать на сфере АПК, ведь от этого напрямую зависит продовольственная безопасность страны.

«Больше всего волнует поддержка сельского хозяйства. Этому вопросу уделено внимание, и Президент озвучил предложения по трансформации налоговой службы, субсидированию и поддержке АПК. Это очень здорово! - говорит аграрий. – Мы многие предложения не раз озвучивали на разных площадках, отправляли в профильное ведовство. Хотели бы, чтобы была поддержка фермеров по вопросам кредитования, субсидирования. Ведь не у каждого фермера есть залоговое обеспечение, чтобы получить кредиты. Мы предлагаем сегодня субсидировать по конечному результату, чтобы фермер мог продать зерно и получить субсидии. Это было бы гораздо лучше».

В частности, фермер считает, что вопрос с реформированием системы субсидирования назрел давно. По его мнению, выдавать субсидии нужно на объем уже реализованной продукции. Вопрос есть и с налогами в сельском хозяйстве.

«Госпрограмм в АПК много, а нужно одну хорошую. Внедрить нужно всего один аграрный налог, как например в Канаде и Австралии. Например, продал продукцию – получил субсидию. Продал зерно – погасил налог. И все. Не надо усложнять в вопросах налогообложения, мне кажется. Вот это будет настоящая трансформация, то, о чем говорил Президент», - заключил Александр Бородин.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил усилить контроль за выделением субсидий в сфере АПК.