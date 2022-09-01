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    Усилить контроль за выделением субсидий в сфере АПК поручил Президент

    1 Сентября 2022, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить контроль за выделением субсидий в сфере АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из ключевых остается проблема развития сельского хозяйства. Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Предстоит решить стратегическую задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Президент подчеркнул, что время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое.

    «Правительство должно подготовить новые долгосрочные подходы к субсидированию отрасли. Бюджетные средства должны давать эффективную отдачу. Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий», - заключил Глава государства.

    Фото: assets.wam.ae

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Сельское хозяйство Послание Президента РК-2022
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