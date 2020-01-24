ВОПРОС ПОДДЕРЖКИ БАНКОВ НАДО РАССМАТРИВАТЬ НА РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - ПРЕЗИДЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос поддержки банков надо рассматривать на рыночных условиях без бюджетных средств, считает Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».