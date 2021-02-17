Вопрос о застройке в историческом центре волнует всех - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече ответил на вопрос о застройке исторического центра города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о застройке в историческом центре волнует всех. Мы каждый день с этим сталкиваемся. Провели анализ и выяснили, что у нас 36 точек, которые давно были выкуплены: кто-то начал стройку, кто-то собирался, у кого-то еще в планах и т.д. Те, которые уже завершают, с ними ничего не сделаешь. Вопрос теперь к тем, кто еще не начал (строительство - прим.автор)… Мы всем сказали, что концепция меняется. Есть там и дворовые территории, которые были проданы когда-то. Частник думает, что это его земля и будет строить там, что захочет, дом или офис и тому подобное. Мы им сказали, что все земельные участки, которые во дворах - там ничего не будет, вы не можете ничего построить. Эти территории будем выкупать, немалые деньги будут стоить, потому что бесплатно никто не отдаст», - сказал аким Алматы.

Аким заявил, что есть здания и дома, которые снесли с советских времен.

«Их снесли, но пока на их месте не начали строить. Мы говорим: «Хотите построить? Вот вам фотография и схемы того, что здесь было. Верните фасад, соблюдайте этажность, внутри делайте, что хотите». То есть, высотных зданий не будет. Я понимаю, что это болезненно для всех. Если раньше жалобы писали жители города, то теперь - бизнесмены, что акимат запрещает, а мы деньги потратили и терпим убытки. Палка о двух концах. Но мы сейчас разрабатываем новое правило. Мы вынесли на обсуждение наши планы, как должно быть. Февраль - это месяц обсуждения. Встречаемся с активистами, населением, собираем предложения из социальных сетей. В марте будем окончательно с маслихатом утверждать правила застройки в центре города», - сказал Сагинтаев.

По его словам, есть проблема со старыми, барачными, камышитовыми домами.

«Жители просят снести, боятся жить в этих домах. Говорят, что поживут на время в другом месте, а потом вернутся в свои новые квартиры. Как быть с ними, если мы говорим, что нельзя там ничего строить? Но надо соблюдать этажность, никаких небоскребов. Если в округе три-четыре этажа, то придется соблюдать этажность. После того, как они выкупили дома, построили, потратили деньги, бизнесмен хочет заработать денег. Если он на этом не заработает, то он не пойдет на этот шаг. Такая ситуация. Решение будет принято только в рамках этого, других строек не будет», - заключил Бакытжан Сагинтаев.