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Вопрос о роспуске нынешнего созыва Парламента не стоит – Минюст РК
9 Июня 2022 13:22

Вопрос о роспуске нынешнего созыва Парламента не стоит – Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нормы, определяющие новый порядок формирования палат Парламента РК, будут применяться, начиная с выборов депутатов Мажилиса восьмого созыва. Об этом заявила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, представители СМИ сейчас обращаются в ведомство с вопросом: «Будет ли распущен седьмой созыв Парламента после Конституционных реформ?»

«Сейчас седьмой созыв работает. До конца первого полугодия 2026 года они продолжат свою работу. Сейчас не ставится вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента», - пояснила Алма Муканова.


Автор:
Корреспондент

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