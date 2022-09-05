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    18:45, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Вооруженные силы РК задействованы в тушении пожаров в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова подразделения соединений и частей Вооруженных сил привлечены к мероприятиям по локализации пожаров в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первыми к местам пожаров прибыли более 120 десантников, переброшенных из столицы военно-транспортной авиацией, а также 45 военнослужащих постоянного состава местной бригады территориальной обороны, оказывающие помощь в эвакуации населения.

    «Привлечены специалисты и военная техника, которая может быть использована для ликвидации пожара. Из регионального командования «Восток» направлены колонна специальной техники в количестве 31 единиц и 38 военнослужащих. Порядка 10 единиц спецтехники направлено в Костанайскую область из регионального командования «Астана». Военно-воздушными силами задействована военно-транспортная авиация для переброски материальных средств и личного состава к кризисному району, а также четыре транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения на специальной подвеске. Подразделения Вооруженных сил находятся на постоянной связи с оперативным штабом», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

    Ранее Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали . Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали . В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.


    Теги:
    Пожар Вооруженные силы Костанайская область Минобороны РК Происшествия Происшествия, ЧС
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