    Вооруженная агрессия в отношении Ирана негативным образом затронула Каспий — Лавров

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о негативном влиянии обострения на Ближнем Востоке на ситуацию в Каспийском море, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Мы вынуждены констатировать, что вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье, — сказал Лавров в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров с главой МИД РК Ермеком Кошербаевым.

    Он подчеркнул, что Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества.

    — И конечно же, недопустимым был и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенной 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели, который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств, — добавил глава МИД.

    Напомним, что в Астане с официальным визитом находится министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

    Данира Искакова
