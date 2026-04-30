    Глава МИД России прибыл в Астану

    В Астану с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    В рамках визита состоялась встреча с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

    В ходе расширенных переговоров глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

    — По итогам прошлого года товарооборот превысил 27 млрд долларов. Мы уверенно движемся к цели, поставленной главами государств, — довести этот показатель до 30 млрд долларов, — сообщил он.

    По словам министра, последовательно развивается и инвестиционное сотрудничество.

    — Российские инвестиции в экономику Казахстана достигли 29 млрд долларов. Казахстанские инвестиции в экономику России составляют около 9 млрд долларов, — отметил Кошербаев.

    Также сформирован портфель совместных проектов. Среди перспективных направлений — энергетика, транспортно-логистическая взаимосвязанность, цифровые решения и искусственный интеллект.

    Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом в мае.

    Данира Искакова
    Автор