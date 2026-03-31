Волонтеры СКО провели экочеллендж «Чистый парк» в Международный день без отходов

В Международный день без отходов здесь провели экочеллендж «Чистый парк» — активисты, студенты и волонтеры собрались в центральном парке города, чтобы очистить территорию и напомнить о бережном отношении к окружающей среде.

Экологическая акция стала еще одним примером того, как инициативы по благоустройству и защите природы находят отклик у молодежи и общественников региона. Сегодня такие мероприятия в Северо-Казахстанской области выходят за рамки обычных субботников, объединяя жителей вокруг идеи личной ответственности за чистоту и порядок.

Фото: акимат СКО

Руководитель областного фронт-офиса волонтеров Birgemiz Анастасия Волкова отметила, что молодежь активно участвует в защите природы. С начала года волонтеры провели уже около трехсот мероприятий. Это были не только субботники, но и мастер-классы, а также игры на тему экологии.

— Мы организовали акцию, чтобы убрать территорию парка. В ней участвуют волонтеры, студенты и активисты. С 10 апреля в области начнутся еще более массовые субботники. Мы подготовим креативные встречи, которые помогут улучшить состояние природы, — рассказала Анастасия Волкова.

Всего на уборку в понедельник утром вышли около 30 человек. Среди них как начинающие, так и опытные волонтеры. Каждый из них воспринимает участие в акции как важную общественную и экологическую инициативу.

— Я занимаюсь волонтерством несколько лет и почти каждый день выхожу на уборку города. Мы часто выезжаем к памятникам, особенно с наступлением весны. Такие мероприятия очень важны не только для нашего города, но и для всей страны. Я хочу, чтобы люди осознавали свою ответственность за порядок, — отметила Кристина Задорожная.

Для участников акции «Чистый парк» это не разовое мероприятие, а часть большой системной работы по благоустройству и формированию экологической культуры. Уже 1 апреля волонтеры снова выйдут на массовую уборку, а 3 апреля приведут в порядок один из памятников города.

С 10 апреля в Северо-Казахстанской области начинается трехмесячник по благоустройству. Традиционно во всех населенных пунктах региона будут проходить субботники и «чистые четверги».

С начала текущего года в регионе уже проведено около 300 различных экологических мероприятий в рамках проекта «Таза Қазақстан». Они помогают не только делать улицы и дворы чище, но и формируют у жителей заботу о природе, объединяют людей и вдохновляют на новые инициативы по благоустройству родного края.