Волонтеры Игр Будущего 2026 получат международные сертификаты

Организаторы Игр Будущего 2026 завершили набор волонтеров. Из более чем 1,4 тысячи заявок в основной состав вошли 800 человек, которым предстоит работать по 16 функциональным направлениям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Интерес к участию в волонтерской программе оказался высоким: организаторы получили более 1,4 тысячи заявок. После многоэтапного отбора был сформирован пул из 900-1000 кандидатов, из которых 800 человек вошли в основной состав, остальные включены в резерв.

Программа объединила людей разных поколений. Самому молодому волонтеру — 16 лет, самому старшему — 70 лет. Кандидаты проходили отбор по нескольким критериям, включая знание иностранного языка на уровне B1-B2 и выше, умение работать в команде, стрессоустойчивость и способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Перед началом соревнований все волонтеры проходят специальное обучение, в ходе которого изучают международные стандарты сервиса, особенности работы со спортсменами, официальными делегациями, представителями СМИ и болельщиками.

Во время Игр добровольцы будут задействованы по 16 функциональным направлениям. Они будут встречать участников в аэропорту, помогать с аккредитацией, сопровождать делегации, обеспечивать транспортную логистику, работать в медицинских службах, пресс-центре, на церемониях открытия и закрытия, а также на спортивных аренах и в зрительских зонах.

Как отмечают организаторы, работа волонтеров начинается задолго до старта соревнований и продолжается до их завершения. Они встречают гостей турнира, сопровождают спортсменов, помогают зрителям ориентироваться на площадках и обеспечивают слаженную работу служб, внося значительный вклад в успешное проведение Игр Будущего 2026.

По окончании Игр Будущего каждый участник программы получит международный сертификат волонтера и памятные брендированные сувениры.

Ранее сообщалось, что киберспортсмен Danil «Molodoy», игрок «Челси» Дастан Сатпаев и блогер ByDastann стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров.