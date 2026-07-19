Киберспортсмен Danil «Molodoy» будет продвигать Международный год волонтеров

Казахстанский киберспортсмен Данил «Molodoy» Голубенко присоединился к продвижению Международного года волонтеров в качестве мирового амбассадора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Инициатива о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров была выдвинута Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

Как отметили в Минкультуры, присоединение Данила Голубенко к этой инициативе станет важным вкладом в продвижение ценностей добровольчества среди молодежи по всему миру.

Ожидается, что в статусе мирового амбассадора киберспортсмен будет способствовать популяризации волонтерского движения и привлечению молодых людей к участию в общественно значимых инициативах.

Напомним, ранее казахстанский футболист Дастан Сатпаев и тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) также стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров.