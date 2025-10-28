РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:47, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Вольник Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

    Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Нови Саде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Вольник Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира
    Фото: НОК РК

    Наш вольник финишировал третьим в весовой категории до 97 килограммов.

    В схватке за третье место Айтмухан выиграл у Абольфазла Бабалу (Иран). Противостояние завершилось со счетом 7-1.

    Ранее штангист Алихан Аскербай обновил мировой рекорд на юношеских Азиатских играх. Он принес стране золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.

