Вольник Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира

Наш вольник финишировал третьим в весовой категории до 97 килограммов.

В схватке за третье место Айтмухан выиграл у Абольфазла Бабалу (Иран). Противостояние завершилось со счетом 7-1.

Ранее штангист Алихан Аскербай обновил мировой рекорд на юношеских Азиатских играх. Он принес стране золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.