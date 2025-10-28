РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:37, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Штангист Алихан Аскербай обновил мировой рекорд на юношеских Азиатских играх

    Алихан Аскербай, представляющий команду Казахстана по тяжёлой атлетике, финишировал первым на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Алихан Аскербай
    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

    Он принес стране золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.

    В «рывке» Аскербай в лучшей попытке поднял 144 килограмма. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира — Аскербай побил собственное высшее достижение. При этом он установил рекорды Азии и юношеской Азиады.

    Второе место у китайца Чен Синсина -143 килограмма. Третьим стал Хаетбек Ерматов (Узбекистан) — 131 килограмм.

    Добавим, что позже пройдут соревнования в «толчке».

    Ранее казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной и бронзовой медалей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн).

    Теги:
    Спорт Тяжелая атлетика Азиада Азиатские игры
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают