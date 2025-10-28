Штангист Алихан Аскербай обновил мировой рекорд на юношеских Азиатских играх

Он принес стране золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.

В «рывке» Аскербай в лучшей попытке поднял 144 килограмма. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира — Аскербай побил собственное высшее достижение. При этом он установил рекорды Азии и юношеской Азиады.

Второе место у китайца Чен Синсина -143 килограмма. Третьим стал Хаетбек Ерматов (Узбекистан) — 131 килограмм.

Добавим, что позже пройдут соревнования в «толчке».

Ранее казахстанский штангист Бейбарыс Ерсеит стал обладателем серебряной и бронзовой медалей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн).