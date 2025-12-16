РУ
    03:40, 16 Декабрь 2025

    Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

    Немецкий автомобильный концерн Volkswagen впервые за свою 88-летнюю историю закрывает завод на территории Германии. Об этом сообщило издание Financial Times (FT), передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Volkswagen
    Фото: pixabay

    Решение закрыть завод в Дрездене связано с финансовыми проблемами, которые возникли у компании в связи с падением продаж в Китае и Европе. Еще одна причина — высокие импортные тарифы со стороны Вашингтона. Закрытие завода является частью программы Volkswagen по сокращению 35 тысяч рабочих мест в Германии.

    Уточняется, что завод прекратит работу 16 декабря. Представители Volkswagen отметили, что решение о закрытии производства было принято «нелегкомысленно», так как это «с экономической точки зрения было необходимо».

    С открытия производства в Дрездене в 2002 году завод выпустил около 200 тысяч автомобилей. Участок предприятия Volkswagen теперь будет передан Университету Дрездена для создания там исследовательского кампуса по разработке ИИ-чипов.

    Напомним, немецкая автопромышленность переживает самый тяжелый квартал за последние 15 лет. С июля по сентябрь операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвалилась сразу на 76%, до примерно 1,7 млрд евро.

