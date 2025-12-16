Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

Решение закрыть завод в Дрездене связано с финансовыми проблемами, которые возникли у компании в связи с падением продаж в Китае и Европе. Еще одна причина — высокие импортные тарифы со стороны Вашингтона. Закрытие завода является частью программы Volkswagen по сокращению 35 тысяч рабочих мест в Германии.

Уточняется, что завод прекратит работу 16 декабря. Представители Volkswagen отметили, что решение о закрытии производства было принято «нелегкомысленно», так как это «с экономической точки зрения было необходимо».

С открытия производства в Дрездене в 2002 году завод выпустил около 200 тысяч автомобилей. Участок предприятия Volkswagen теперь будет передан Университету Дрездена для создания там исследовательского кампуса по разработке ИИ-чипов.

Напомним, немецкая автопромышленность переживает самый тяжелый квартал за последние 15 лет. С июля по сентябрь операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвалилась сразу на 76%, до примерно 1,7 млрд евро.