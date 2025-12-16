РУ
    20:28, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прибыль автогигантов из Германии рухнула до минимума с 2009 года

    Немецкая автопромышленность переживает самый тяжелый квартал за последние 15 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: BILD

    Согласно анализу консалтинговой компании EY, с июля по сентябрь операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвалилась сразу на 76%, до примерно 1,7 млрд евро.

    Это минимум с 2009 года, хотя выручка и продажи в целом оставались относительно стабильными. Ни одна другая страна с крупным автомобильным производством не показала столь слабый результат.

    Особенно болезненным оказался Китай — рынок, который долгие годы кормил автомобильные бренды из Германии. Продажи там упали на 9%, а доля Китая в общем объеме сбыта сократилась с прежних 39% до 29%. Премиальные модели продаются хуже, а в сегменте электромобилей покупатели все чаще выбирают местные марки.

    — Мировая автоиндустрия находится в глубоком кризисе, но сейчас именно немецкие автоконцерны страдают сильнее всего, — отметил в разговоре с BILD автоэксперт EY Константин Галл.

    В Германии о сокращениях уже объявили концерны Bosch, Mercedes и Volkswagen. В EY считают такие меры болезненными, но неизбежными.

    — Сокращения рабочих мест болезненны, но в долгосрочной перспективе они повысят конкурентоспособность, — добавил Галл.

    Ранее автоконцерн Volkswagen оштрафовали в Бразилии за рабские условия труда в прошлом.

