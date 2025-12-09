РУ
    Волк забрел на вокзал в Германии: полицейские сопроводили его в лес

    Утром 6 декабря в городе Люденшайд очевидцы увидели волка у здания железнодорожного вокзала, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Волк забрел на вокзал в Германии: полицейские сопроводили его в лес
    Фото: Pexels

    Полицейский патруль оперативно прибыл на место и с помощью служебного автомобиля сопроводил хищника в сторону городского парка, после чего животное исчезло из поля зрения.

    Представитель местной полиции в комментарии агентству dpa отметил, что подобные случаи крайне редки. По его словам, в дежурную часть регулярно поступают сообщения о собаках, лошадях, коровах и даже ламах, но о волке – впервые. При этом он подчеркнул, что зверь никому не причинил вреда.

    Местные СМИ напоминают, что ранее жители Люденшайда уже сталкивались с волком в городской черте. В таких ситуациях власти рекомендуют не приближаться к животному и не пытаться убежать, а отпугивать его громкими звуками или активными жестами.

    Ранее мы сообщали, что в селе Еркиншилик Ерейментауского района лиса забежала во дворы и контактировала с домашними животными. После проверки животное оказалось бешеным. 

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
