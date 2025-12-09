Волк забрел на вокзал в Германии: полицейские сопроводили его в лес

Полицейский патруль оперативно прибыл на место и с помощью служебного автомобиля сопроводил хищника в сторону городского парка, после чего животное исчезло из поля зрения.

Представитель местной полиции в комментарии агентству dpa отметил, что подобные случаи крайне редки. По его словам, в дежурную часть регулярно поступают сообщения о собаках, лошадях, коровах и даже ламах, но о волке – впервые. При этом он подчеркнул, что зверь никому не причинил вреда.

Местные СМИ напоминают, что ранее жители Люденшайда уже сталкивались с волком в городской черте. В таких ситуациях власти рекомендуют не приближаться к животному и не пытаться убежать, а отпугивать его громкими звуками или активными жестами.

