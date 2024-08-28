Звания, медали и премии: армейских спортсменов-олимпийцев наградили в МО РК

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков встретился в ведомстве с армейскими спортсменами-олимпийцами и в торжественной обстановке наградил их, передает агентство Kazinform.

Фото: МО РК

Гусману Кыргызбаеву и его брату-близнецу, старшему тренеру – начальнику отделения команды по дзюдо Центрального спортивного клуба Гумару Кыргызбаеву приказом министра обороны присвоено воинское звание «капитан» досрочно.

Фото: МО РК

Служащие Вооруженных сил РК спортсмены-инструкторы Нариман Курбанов и Демеу Жадраев, а также рядовой Ислам Сатпаев награждены ведомственной наградой – медалью «Ел қорғаны». Медали «Қарулы күштердің үздігі» был удостоен участник Олимпийских игр солдат спортивный роты ЦСК боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы. Были также поощрены тренеры спортсменов. Остальные участники Олимпийских игр получили денежное вознаграждение.

Всего в Олимпиаде участвовал 21 спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК, представив страну в 11 видах спорта: бокс, дзюдо, стрельба, бадминтон, гребля, спортивная гимнастика, борьба, спортивное скалолазание, таеквондо, современное пятиборье и легкая атлетика.

Фото: МО РК

– В скором времени мы планируем открыть военно-спортивный колледж, где будет обучаться наша молодежь по разным видам спорта. Создадим все необходимые условия и будем поддерживать их в участии во всех соревнованиях. Это придаст новый импульс для развития армейского спорта и Центрального спортивного клуба, – сказал министр обороны.

Напомним, Ислам Сатпаев в паре с казахстанской спортсменкой Александрой Ле принесли первую награду в копилку страны в стрельбе из пневматической винтовки, завоевав бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 в соревнованиях среди смешанных команд.

Гимнаст Нариман Курбанов стал обладателем серебряной медали, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев завоевал серебряную медаль, а дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером.

Всего за годы независимости спортсмены Вооруженных сил 39 раз становились победителями и призерами Олимпийских игр. На мировых помостах они завоевали 637 золотых, 420 серебряных и 489 бронзовых медалей.

Ранее с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр встретился Глава государства.