    18:52, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Военнослужащий Нацгвардии РК получил ранение на учебных стрельбах

    Военнослужащий Национальной гвардии Казахстана получил огнестрельное ранение в ходе учебных стрельб, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нацгвардия
    Фото: Национальная гвардия МВД РК

    Инцидент произошел 13 января 2026 года около 15:05 во время плановой боевой подготовки на учебном полигоне.
    По данным пресс-службы регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК, с военнослужащими воинской части 5571 проводились учебные стрельбы.

    — В результате нарушения мер безопасности военнослужащий срочной службы призыва 2–2025 рядовой Г., допустил касательное огнестрельное саморанение левой ноги из автомата АК-74, — говорится в сообщении.

    На месте происшествия ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его экстренно госпитализировали в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.

    — Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится служебное расследование, — уточнили в 
    в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік».

    Напомним, ранее в Шымкенте скончался солдат срочной службы. По предварительным данным, у военнослужащего произошла внезапная остановка сердца. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Военные Казахстан Нацгвардия Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
