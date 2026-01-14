Военнослужащий Нацгвардии РК получил ранение на учебных стрельбах
Военнослужащий Национальной гвардии Казахстана получил огнестрельное ранение в ходе учебных стрельб, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел 13 января 2026 года около 15:05 во время плановой боевой подготовки на учебном полигоне.
По данным пресс-службы регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК, с военнослужащими воинской части 5571 проводились учебные стрельбы.
— В результате нарушения мер безопасности военнослужащий срочной службы призыва 2–2025 рядовой Г., допустил касательное огнестрельное саморанение левой ноги из автомата АК-74, — говорится в сообщении.
На месте происшествия ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его экстренно госпитализировали в городскую больницу Конаева. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены.
— Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится служебное расследование, — уточнили в
в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік».
Напомним, ранее в Шымкенте скончался солдат срочной службы. По предварительным данным, у военнослужащего произошла внезапная остановка сердца. По данному факту возбуждено уголовное дело.