    19:50, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Военнослужащих Нацгвардии наградили за предотвращение ЧП с ребенком в Семее

    В Семее военнослужащие срочной службы воинской части 5511 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан предотвратили возможную трагедию, находясь на службе по обеспечению общественной безопасности в одном из новых микрорайонов, передает Kazinform.

    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Во время патрулирования на проспекте Ауэзова войсковой наряд заметил в одном из многоэтажных домов на третьем этаже маленького ребенка, находившегося у открытого окна без присмотра взрослых.

    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Начальник войскового наряда ефрейтор Дәулет Сейдалы совместно с патрульными ефрейтором Бексұлтаном Темірбековым и рядовым Әли Сағымбаевым обнаружили, что малыш играл у окна и выбросил наружу мобильный телефон и ключи.

    Оценив ситуацию как потенциально опасную, военнослужащие заняли позиции под окнами, чтобы в случае падения успеть подхватить ребенка.

    — Мы с сослуживцем встали под окнами, чтобы при необходимости успеть поймать ребенка. Я же зашел в подъезд, чтобы убедиться, есть ли дома взрослые. После этого вызвали на место происшествия полицейских. Вскоре с работы прибыл его отец, — рассказал ефрейтор Даулет Сейдалы.

    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Как сообщает пресс-служба Нацгвардии МВД, военнослужащих в Семее поощрили за предотвращение чрезвычайной ситуации с ребенком.

    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Также отмечается, ранее военнослужащие этой же воинской части уже оказывали помощь гражданам: они оперативно оказали первую медицинскую помощь мужчине, которому стало плохо на улице, тем самым способствовали сохранению его жизни.

    Теги:
    Семей Спасение Нацгвардия Вооруженные силы Область Абай Награда
    Гульжан Тасмаганбетова
