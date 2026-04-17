Военнослужащих Нацгвардии наградили за предотвращение ЧП с ребенком в Семее

Во время патрулирования на проспекте Ауэзова войсковой наряд заметил в одном из многоэтажных домов на третьем этаже маленького ребенка, находившегося у открытого окна без присмотра взрослых.

Фото: Нацгвардия МВД РК

Начальник войскового наряда ефрейтор Дәулет Сейдалы совместно с патрульными ефрейтором Бексұлтаном Темірбековым и рядовым Әли Сағымбаевым обнаружили, что малыш играл у окна и выбросил наружу мобильный телефон и ключи.

Оценив ситуацию как потенциально опасную, военнослужащие заняли позиции под окнами, чтобы в случае падения успеть подхватить ребенка.

— Мы с сослуживцем встали под окнами, чтобы при необходимости успеть поймать ребенка. Я же зашел в подъезд, чтобы убедиться, есть ли дома взрослые. После этого вызвали на место происшествия полицейских. Вскоре с работы прибыл его отец, — рассказал ефрейтор Даулет Сейдалы.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии МВД, военнослужащих в Семее поощрили за предотвращение чрезвычайной ситуации с ребенком.

Также отмечается, ранее военнослужащие этой же воинской части уже оказывали помощь гражданам: они оперативно оказали первую медицинскую помощь мужчине, которому стало плохо на улице, тем самым способствовали сохранению его жизни.