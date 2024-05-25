Военнослужащие президентского полка «Батыр» приняли присягу

В Алматы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих срочной службы президентского полка «Батыр» Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

На торжественной церемонии с приветственной речью выступил заместитель командующего Силами особого назначения СГО РК — начальник штаба генерал майор Арман Калиев.

— Уважаемые новобранцы! Сегодня в вашей жизни произошло одно из важных и знаменательных событий — принятия военной присяги. Каждого военнослужащего присяга обязывает быть преданным народу Казахстана и его законно избранному Президенту. Свято соблюдать Конституцию и законы страны. Вступая в ряды настоящих защитников Родины, вы обязуетесь добросовестно изучать военное дело. Я уверен, что каждый из вас достойно и мужественно выполнит свой воинский долг. Поздравляю вас с этим знаменательным днем, — сказал в ходе своего выступления генерал майор.

Военнослужащие срочной службы СГО РК весеннего призыва отобраны из всех регионов и городов республиканского значения. До принятия присяги они прошли курс подготовки нового пополнения на полевых учебных центрах воинских частей. В церемонии приняли участие 100 молодых солдат.

Заместитель командира воинской части 0111 президентского полка «Батыр» полковник Бакыт Оспанов сообщил, что военнослужащим срочной воинской службы Сил особого назначения СГО РК может стать гражданин страны в возрасте от 18 до 27 лет, имеющий рост от 180 до 195 см, образование не ниже среднего, физически здоровый. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

— По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, а в дальнейшем стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, — сказал полковник Бакыт Оспанов.

Ритуал приведения к Военной присяге является одной из важнейших воинских традиций. Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину и безупречно выполнять обязанности воинской службы.

— В жизни нашего подразделения знаменательное событие. Сегодня наши ребята приняли первую в своей жизни присягу. Они присягнули на верность Родине, приняли присягу, что в любое время готовы защитить свою Родину, Независимость, Суверенитет своего государства. У них сегодня ответственный момент, они волнуются. Ребята прошли жесткие отборы, требования. Они также должны быть спортсменами, иметь спортивные достижения и разряды, — говорит полковник запаса, ветеран СГО Куат Керимбаев.

В церемонии также приняли участие родные и близкие военнослужащих срочной службы. Мать одного из военнослужащих Жанар Досаева отметила, что принятие военной присяги — это важный шаг в жизни каждого мужчины. Также женщина пожелала всем новобранцам добросовестно нести военную службу, быть патриотами страны, верным своей Родине и Президенту Республики Казахстан.

В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.

После принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к выполнению задач, выполняемых личным составом Сил особого назначения СГО РК, в частности, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, сопровождение протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

Прохождение срочной воинской службы в рядах СГО РК является хорошей школой мужества, где молодой человек приобретает важные навыки и умения, которые станут неоценимым подспорьем в дальнейшем жизненном пути. Для молодых людей этот этап жизни может стать социальным лифтом, возможностью дальнейшего карьерного роста.

В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.