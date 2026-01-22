Военнослужащие Казахстана смогут раз в год бесплатно ездить на поездах

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, в ходе встречи личному составу разъяснили содержание новой социальной инициативы, а также подробно обсудили механизмы ее эффективного внедрения в регионах.

В рамках мероприятия была доведена информация о том, что с 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Республики Казахстан и члены их семей смогут один раз в год бесплатно пользоваться пассажирскими поездами на территории страны. Данная инициатива направлена на улучшение социального положения военнослужащих и расширение возможностей для совместных поездок с семьей.

В ходе разъяснительной работы главный менеджер департамента экономики и учета перевозок АО «Пассажирские перевозки» Айнур Базарбаева отметила, что право на бесплатный проезд распространяется исключительно на пассажирские поезда, курсирующие по внутренним маршрутам Казахстана. Также было пояснено, что соответствующие расходы будут компенсироваться за счет средств национальной компании «Қазақстан темір жолы».

В мероприятии принял участие директор департамента тарифной политики «Қазақстан темір жолы»» Диас Тусипбеков, который ответил на вопросы военнослужащих и остановился на возможных технических и организационных аспектах, связанных с использованием льготы.

Подводя итоги встречи, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов подчеркнул значимость данной инициативы.

Он отметил необходимость строгого соблюдения установленных требований при реализации проекта и подчеркнул, что эта мера социальной поддержки позволит повысить уровень социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, заблаговременно планировать отдых и существенно сократить дорожные расходы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащие срочной службы больше не смогут брать кредиты.