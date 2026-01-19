РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:42, 19 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане военнослужащие срочной службы больше не смогут брать кредиты

    Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Военнослужащие перешли на единую полевую форму одежды
    Фото: МО РК

    Документ определяет порядок обмена сведениями между Министерством обороны Республики Казахстан и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих для предоставления отсрочки платежа по займу и отражения сведений в кредитном отчете физического лица о прохождении им срочной воинской службы либо его увольнении.

    — Также Проектом предусмотрена необходимость банков и микрофинансовых организаций при поступлении заявки физического лица призывного возраста на получение кредита проверять его статус в кредитном отчете и в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывают в заявке, — говорится в документе.

    Проект опубликован на сайте «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 3 февраля. 

    Ранее заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев рассказал о новшествах в призыве на срочную военную службу.

