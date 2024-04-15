Военнослужащие активно участвуют в ликвидации последствий паводка в СКО

Военнослужащие воинской части 6637 активно участвуют в оперативной ликвидации последствий паводка в городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу воинской части.

Личный состав воинской части оказывает помощь жителям областного центра, осуществляет наполнение и укладку мешков вдоль дорог, а также вблизи жилых массивов в населенных пунктах города. Кроме того, в целях недопущения мародерства обеспечивает правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем населенные пункты Тепличное, Заречное и Подгора, неся службу в 3 смены круглые сутки.

Фото: воинская часть 6637

Также в помощь петропавловским гвардейцам были направлены около 200 военнослужащих столичной оперативной бригады 5573, которые несут службу по охране общественного порядка.

- Мы все должны мобилизовать силы и средства. На нас возложена очень большая ответственность и задача. Хочу заверить, что мы приложим все усилия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от подтопления гражданам, - сказал командир воинской части 6637 Галымжан Кибаев.

По данным на утро 15 апреля, в Северо-Казахстанской области с 29 марта подтопило 2122 домов. Остаются подтопленными 2077 домов. Эвакуированы свыше 10 тысяч человек и около 4 тысяч сельскохозяйственных животных.

Как сообщалось ранее, уровень перелива на Сергеевском водохранилище идет на спад.

Фото: Kazinform

Фото: воинская часть 6637