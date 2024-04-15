Уровень перелива на Сергеевском водохранилище идет на спад

В ДЧС сообщили о наполняемости водохранилищ Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС, 15 апреля по состоянию на 06:30, наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 151,77 % (объем - 1051,80 млн кубометров). Перелив – 2 метра 75 см, за сутки уровень снизился на 29 см.

Наполняемость Петропавловского водохранилища составляет 114,78% (объем 28,12 млн кубометров). Уровень за сутки повысился на 57 см. На водном объекте наблюдается ледяной покров с полыньей - незамёрзшим или протаявшим участком.

Наполняемость Селетинского водохранилища составляет 100,17 % (объем 230,40 млн кубометров).

Наполняемость Чаглинское водохранилища составляет 89,29 % (объем 25 млн кубометров).

Как сообщалось ранее, в Северо-Казахстанской области с 29 марта по 15 апреля подтопило 2122 домов. Остаются подтопленными 2077 домов. Эвакуировано свыше 10 тысяч человек и около 4 тысяч сельскохозяйственных животных. По состоянию на 06.30 часов 15 апреля произошли переливы на 6 участках республиканских трасс. Всего 69 переливов произошло на автомобильных дорогах СКО.