РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень перелива на Сергеевском водохранилище идет на спад

    Сергеевское водохранилище в СКО
    Фото: Олеся Жуковень

    В ДЧС сообщили о наполняемости водохранилищ Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы ДЧС, 15 апреля по состоянию на 06:30, наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 151,77 % (объем  - 1051,80 млн кубометров). Перелив – 2 метра 75 см, за сутки уровень снизился на 29 см. 

    Наполняемость Петропавловского водохранилища составляет 114,78% (объем 28,12 млн кубометров). Уровень за сутки повысился на 57 см. На водном объекте наблюдается ледяной покров с полыньей -  незамёрзшим или протаявшим участком.

    Наполняемость Селетинского водохранилища составляет 100,17 % (объем 230,40 млн кубометров). 

    Наполняемость Чаглинское водохранилища составляет 89,29 % (объем 25 млн кубометров). 

    Как сообщалось ранее, в Северо-Казахстанской области с 29 марта по 15 апреля подтопило 2122 домов. Остаются подтопленными 2077 домов. Эвакуировано свыше 10 тысяч человек и около 4 тысяч сельскохозяйственных животных. По состоянию на 06.30 часов 15 апреля произошли переливы на 6 участках республиканских трасс. Всего 69 переливов произошло на автомобильных дорогах СКО.

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область СКО Сергеевское водохранилище Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!