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    10:20, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 70 переливов произошло на дорогах СКО

    Около 70 переливов произошло на дорогах СКО
    Фото: ДЧС СКО

    69 переливов произошло на автомобильных дорогах области, из них шесть фактов зафиксированы на дорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

    По состоянию на 06.30 часов 15 апреля произошли переливы на следующих участках республиканских трасс:

    1. Автодорога республиканского значения М-51, 527-529 км, «Челябинск-Новосибирск» обход г. Петропавловск (длина 2000 метров, глубина – 210 см);
    2. Автодорога республиканского значения Р-60, 79-80 км, «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» (длина 105 метров, глубина – 10 см);
    3. Автодорога республиканского значения А-16, 954 км, «Жезказган-Петропавловск» (длина 500 метров, глубина – 75 см);
    4. Автодорога республиканского значения Р-49 3-8 км, «Обход Петропавлоска» (длина 1000 метров, глубина – 100 см);
    5. Автодорога республиканского значения Р-49 11-14 км, «Обход Петропавлоска» (длина 500 метров, глубина – 25 см);
    6. Автодорога республиканского значения А-12 17-72 км, «Петропавлоск-Соколовка-гр.РФ» (от с.Якорь до пограничного поста Кызылжар) (длина 200 метров, глубина – 40 см).

    Всего на текущее время наблюдается 17 переливов: на дорогах областного значения – 4 перелива, на дорогах районного значения – 7 переливов. При этом зафиксировано 8 фактов разрушения дорожного полотна (2 – областного, 6 – районного значения). Произошло 11 вскрытий дорожного полотна на автомобильных дорогах области, из них действующих - 8 вскрытий дорожного полотна (2 – республиканского, 1- областного, 5 – районного значения).

    Теги:
    Дороги ДЧС Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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