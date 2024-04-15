Свыше 2 тысяч домов подтоплены, эвакуированы более 10 тысяч человек в СКО

В Северо-Казахстанской области с 29 марта по 15 апреля подтопило 2122 домов. Остаются подтопленными 2077 домов. Эвакуировано свыше 10 тысяч человек и около 4 тысяч сельскохозяйственных животных, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

В районе Шал акына подтоплены 2 дома (с. Коноваловка); Есильском районе - 112 домов (с. Покровка – 68, Николаевка - 26, Петровка – 18); Тимирязевском районе – 3 дома (с. Степное – 2, с. Тимирязево - 1); Кызылжарском районе – 867 домов (с. Боголюбово – 25, с. Семипалатное - 12, с. Надежка – 23, с.Тепличное – 340, с.Затон – 6, с.Прибрежное – 225, с. Бесколь – 115, с. Соколовка – 25, с.Вишневка – 15, с. Ольшанка – 1, с.Большая малышка – 80).

В Петропавловске подтоплены 1105 домов (п. Заречный – 224, п. Кожевенный - 164, мкр. Подгора – 622, п. Борки – 40, ул.Карьерная вблизи п.Кожевенного – 20, Куйбышевский мкр. – 23, в п. Рабочий 12 угроз снято).

В общем эвакуировано 10 345 человек, из них детей – 2328, инвалидов – 102 и 4 беременных женщины. В эвакопункте находятся 688 человек, из них 109 детей. У родственников - 9613 человек, из них 2211 детей.

Эвакуированы 3805 сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота – 764 головы, овец и коз – 2189 голов, свиней – 394 головы, лошадей – 458 голов.