Военнослужащая из Казахстана рассказала об участии в миротворческой миссии ООН

Ранее в этом году контингент из Казахстана впервые прибыл на Голанские высоты. Там миротворцы выполняют задачи по поддержанию режима прекращения огня между сторонами конфликта, предает агентство Kazinform со сссылкой на Организацию Объединенных Наций.

Сержант медицинской службы Центра миротворческих операций Республики Казахстан Ардак Куртибаева — военный медик с 10-летним стажем — стала одной из семи казахстанок, направившихся в эту миссию. Она рассказала Службе новостей ООН о своей работе и о важной роли женщин-миротворцев в условиях конфликтов.

В данный момент, по словам медика, казахстанская рота миротворцев находится на Голанских высотах. Это 139 человек, и среди них семь женщин-военнослужащих. Роль санитарного инструктора — оказать первую неотложную медицинскую помощь составу взвода при необходимости.

— Вообще о миротворчестве я услышала, когда проходила языковую подготовку в городе Алматы. Мы изучали английский язык, и тогда со мной в одной группе были военнослужащие, которые побывали в миссиях в Западной Сахаре, в Ливане. И мне было очень интересно, я у них интересовалась, как можно попасть в данные миссии. И вот я после этого изъявила желание участвовать в миссиях и попала в число контингента, — поделилась Ардак Куртибаева. — К миссии мы готовились в течение шести месяцев. Подготовка у нас проходила в Казахстане на полигоне в Центре миротворческих операций.

Она включала в себя языковую и медицинскую подготовку, в том числе оказание первой помощи в полевых условиях, патрулирование, блокпост, конвоирование.

По словам казахстанки, отбор был сложный, потому что в требования входили: знание английского языка, физическая и психологическая подготовленность.

По словам девушки, родные и близкие уже привыкли к ее командировкам.

— До этой миссии я была еще в командировке в Ливане, в Бейруте. Также я была в длительной командировке на протяжении шести месяцев в республике Пакистан, город Исламабад. И другие командировки — у нас в Казахстане, — говорит она. — Мои родители, мои родные и близкие меня поддерживают, потому что это мой выбор. И я хочу всегда вносить свой вклад в миротворчество и полезные проекты.

До того, как присоединиться к миротворческим миссиям ООН Ардак Куртибаева служила на протяжении 10 лет в главном военном клиническом госпитале города Астаны.

— У меня была должность операционной медсестры операционного отделения. В данный момент я перевелась в Центр миротворческих операций и занимаю должность санитарного инструктора-преподавателя по медицинской подготовке, — отметила миротворец.

В будующем казахстанка планирует остаться в миротворчестве, поучаствовать и в других миссиях, например, в Африке уже в качестве инструктора.

— Я считаю, что миротворчество это очень благородное дело. Роль именно женщины-миротворца в миссиях очень важна. Почему? Потому что в основном при каждых войнах, столкновениях страдает местное население, в основном женщины и дети. И женщине-миротворцу больше будут доверять страдающие женщины и дети, они будут с ними более открыты, — делится казахстанка. — И это очень хорошо для сбора информации и для пресечения, например, насилия среди женщин и детей. Поэтому я считаю, что быть женщиной-миротворцем — это очень благородное дело.

Ардак Куртибаева рассказала и о том, что больше всего ее зацепило в общении с местными жителями.

— Конечно, местные жители, у них жизнь совсем не такая, как мы привыкли жить: мы привыкли жить в спокойствии, мы засыпаем в спокойствии, просыпаемся, мы не боимся, что сейчас кто-то нас взорвет, что кто-то может нас застрелить, — сказала медик. — Люди здесь живут в страхе, они хотят жить спокойно, они хотят, чтобы война остановилась, они хотят верить в будущее, они хотят, чтобы их дети жили в достатке, в независимости. Поэтому я считаю, что мы в Казахстане живем очень хорошо, по сравнению с людьми, которые живут во время войны и видят войны.

Напомним, 29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН, учрежденный в 2002 году в знак признания их важного вклада в укреплении мира. В этот день страны по всему миру празднуют усилия миротворцев, подчеркивая уникальность их деятельности. О работе казахстанских миротворцев — в материале корреспондента агентства Kazinform.

О том, как и где служат казахстанские военнослужащие, рассказал сержант второго класса миротворческого контингента Казахстана на Голанских высотах Оспан Корганбеков в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Ранее мы писали, что Национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих, проходящий службу в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах, выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.

Для Казахстана большая честь вносить свой вклад в миротворческую деятельность ООН. Республика Казахстан неизменно продолжит соблюдать требования Устава ООН и совместными усилиями достигать построения более безопасного, устойчивого и процветающего глобального общества.