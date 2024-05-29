Миротворцы Казахстана: гордость страны и поддержка миссий ООН

29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН, учрежденный в 2002 году в знак признания их важного вклада в укреплении мира. В этот день страны по всему миру празднуют усилия миротворцев, подчеркивая уникальность их деятельности. О работе казахстанских миротворцев - в материале корреспондента агентства Kazinform.

Казахстан активно принимает участие в миротворческой деятельности ООН, внося свой вклад в поддержание мира и стабильности.

Ранее было принято решение о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и Южном Судане на совместном заседании палат Парламента РК.

С 2014 года по настоящее время офицеры из Казахстана принимают участие в миссиях в Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре (2015-2017 гг.), Мали (2022-2023 гг.), Центральноафриканской Республике (с 2022 года по настоящее время), Конго (с 2023 года по настоящее время) и Ливане (с 2018 года по настоящее время).

Фото: Министерство обороны РК

Также офицеры участвовали в миротворческих миссиях в Ираке (2003-2008 гг.) и Непале (2007-2009 гг.). С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане». В общей сложности за годы независимости около тысячи военнослужащих участвовали в миссиях ООН.

Отбор кандидатов осуществляется через комиссии, которые проверяют медицинские, психологические и физические параметры, а также знание английского языка и навыки вождения. Подготовка проводится в Центре миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан.

Фото: Министерство обороны РК

Военнослужащие обучаются обеспечению безопасности базы, конвоированию, организации блокпостов и защите гражданского населения, а также полевой медицине, радиосвязи и разминированию.

Казахстан придерживается политики гендерного равенства и защиты прав женщин в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность». Женщины-военнослужащие из Казахстана также участвуют в миротворческих операциях ООН, занимая различные должности, включая военных наблюдателей и штабных офицеров. В настоящее время 8 казахстанских женщин-военнослужащих направлены в миссии ООН за рубежом.

Фото: Министерство обороны РК

ООН высоко оценивает боевую подготовку казахстанских военных и поддерживает увеличение их контингента. Офицеры награждены медалями за личный вклад в миротворческую деятельность. Недавно Парламент Республики Казахстан одобрил отправку до 430 военнослужащих для участия в различных миссиях ООН.

Фото: Министерство обороны РК

Военнослужащие получают трехкратную заработную плату в соответствии со статьей 16 Закона «О миротворческой деятельности». Продолжительность службы составляет от 6 месяцев до одного года в Ливане и до одного года в Демократической Республике Конго и Западной Сахаре.

Участие Казахстана в миротворческих миссиях ООН не только помогает укрепить международную безопасность, но и увеличивает роль страны на глобальной арене. Эта миссия также помогает военнослужащим приобрести ценный боевой опыт, улучшить боевую подготовку и внести предложения по дальнейшему развитию Вооруженных Сил.

Ранее сообщалось, о том какие задачи стоят перед нашими военнослужащими и какую роль играет Казахстан в международном миротворчестве.