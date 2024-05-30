Сегодня 29 мая в мире отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Эта дата была учреждена в 2002 году Генеральной Ассамблеей ООН. С момента самой первой миссии прошло 77 лет, и за это время организация реализовала более 70-ти миротворческих инициатив, 11 из них продолжаются в настоящее время. О том, как и где служат казахстанские военнослужащие, рассказал сержант второго класса миротворческого контингента Казахстана на Голанских высотах Оспан Корганбеков в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Миротворцы, представляющие различные национальности, религии, регионы и конфессии, несут службу в самых опасных местах на земле, объединившись в самоотверженном стремлении содействовать миру. Для Казахстана миротворчество является одним из самых сильных инструментов в поддержании международного мира и безопасности. Немаловажным является тот факт, что наша страна является единственной в регионе Центральной Азии, которая имеет значительный опыт участия в миротворческих операциях, являясь региональным представителем миротворчества. В целом за 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в 7 миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

В настоящее время действует первый самостоятельный миротворческий контингент в миссии ООН на Голанских высотах. Соответсвующий мандат был выдан Казахстану в январе 2024 года. Этот момент стал историческим для государства в контексте укрепления вклада в миротворческую деятельность ООН.

— Оспан, расскажите, что сподвигло Вас стать военным? Сложно ли быть миротворцем?

— Когда я учился в школе, меня вдохновлял школьный уголок, посвященный ветеранам ВОВ и Афганской войны. Я смотрел на их фотографии в форме с множеством медалей и орденов. Со школьной скамьи хотел быть защитником Родины. Для этого с малых лет занимался спортом. Стал призером различных соревнований по боксу и борьбе. Мой отец и учитель по математике всегда говорили мне, что я буду военным, так и вышло. Миротворцем быть не сложно, если военнослужащий имеет хорошую подготовку. Среди наших военных проходит тщательный отбор. Затем лучших из лучших обучают уже узкоспециализировано. Каждый из нас прошел обучение и имеет большой опыт.

— Как проходит миссия казахстанских военнослужащих за рубежом?

— На мой взгляд первая самостоятельная миротворческая миссия Казахстана на Голанских высотах проходит отлично. Наши военнослужащие справляются со всеми поставленными задачами. Весь личный состав получает значительный международный опыт, чем мы можем делиться с сослуживцами по возвращению на Родину. Особенностью казахстанского контингента является быстрая переброска сил и средств, вооружения и боевой техники в регион, где проходит миссия. Наше обеспечение позволяет в полной мере осуществлять работу. Среди нас имеются и девушки-военнослужащие, которые также являются профессионалами своего дела. Они, как и мы, на постоянной основе принимают участие в миротворческих операциях ООН в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. В целом миротворцы из Казахстана получали и получают профессиональный опыт в миссиях ООН в разных странах. Я и некоторая часть моих коллег ранее были в Ираке, Ливане и многих других странах с нестабильной гуманитарной и внутриполитической обстановкой.

Фото: из личного архива Оспана Корганбекова

— Как семья относится к Вашей работе?

— Моя семья, родные и близкие понимают и поддерживают меня. Они осознают, что безопасность и спокойствие семьи начинается со стабильности в государстве.

— Расскажите, пожалуйста, о самом запоминающемся моменте в период Вашей службы за пределами страны?

— Для меня волнительным и воодушевляющим моментом во время миротворческих миссий за рубежом является момент, когда играет наш национальный гимн и поднимается флаг Казахстана. В плане профессиональной деятельности самой сложной миротворческой миссией в моем опыте была миссия в Ираке. Там мы выполняли работу по разминированию снарядов. Инженерно-саперная деятельность не прощает ошибок. В Ираке было очень опасно на тот период. Если вдруг что-либо сделаешь не так, то в момент можно было лишиться жизни.

В Ливане мы заступали на дежурство в патрули и на блокпосты. Интересный факт был такой, что наши военные за время миссии приспособились выявлять скопления людей в той или иной местности по количеству пропущенных через блокпосты машин. В данное время в Сирии в нашу задачу входит мобильное патрулирование местности и боевое несение службы в составе групп быстрого реагирования.

Фото: из личного архива Оспана Корганбекова

— Поздравляем всех миротворцев с профессиональным праздником! Казахстанцы гордятся Вами. Желаем успехов в нелегкой работе всем военнослужащим. Где бы Вы не находились, всегда возвращайтесь на Родину в полном составе и в здравии к своим семьям.

Ранее мы писали, что Национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих, проходящий службу в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах, выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.

Для Казахстана большая честь вносить свой вклад в миротворческую деятельность ООН. Республика Казахстан неизменно продолжит соблюдать требования Устава ООН и совместными усилиями достигать построения более безопасного, устойчивого и процветающего глобального общества.