Военнослужащий погиб на полигоне близ города Арысь

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий погиб на территории полигона близ города Арысь от ранений, полученных в результате преждевременной детонации фрагмента боеприпаса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

« 11 октября в ходе плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арысь) произошла преждевременная детонация фрагмента боеприпаса. В результате старший группы, начальник инженерной службы войсковой части, майор Акишев А.С. получил ранения несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации с места происшествия, работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственная группа.

«Данная ситуация не представляет угроз и рисков для жителей близлежащих населенных пунктов и находится под контролем. Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким, а также оказывает им всю необходимую помощь», - отметили в ведомстве.