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    13:12, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Военно-спортивный лагерь открыли в Восточно-Казахстанской области

    патриоты
    Фото: информационный центр ВКО

    В селе Новостройка района Самар в Восточно-Казахстанской области стартовал военно-спортивный лагерь на базе детского лагеря «Балауса-2», расположенного на берегу Бухтарминского водохранилища, передает агентство Kazinform.

    Лагерь распахнул свои двери с целью создания в период летних каникул условий для военно-патриотического воспитания, полезного отдыха, оздоровления детей и подростков, приобретения ими дополнительных знаний и умений в области начальной военной подготовки и спорта. Для этого здесь созданы все условия.

    патриоты, дети
    Фото: информационный центр ВКО

    - С первого июня у нас открылся сезон летних лагерей. Впереди много проектов, в том числе и наш лагерь, который дает старт военно-спортивному воспитанию. 45 детей из районов области начнут здесь обучение. Важно отметить, что лагерь и сезон открываются по поручению акима области Ермека Кошербаева. Думаю, что этот пилотный проект станет масштабным и традиционным, - сказала руководитель управления образования Иннеса Чернышева. 

    В лагере предусмотрены ознакомительные занятия по военно-патриотическому направлению, туристические походы, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

    патриоты, дети
    Фото: информационный центр ВКО

    - Сегодня мы торжественно открываем военно-патриотический сезон «Шығыс Ұландары» нашего лагеря. Хочу отметить, что мы специально пригласили трех офицеров-учителей НВП, чтобы они учили детей разборке-сборке автомата, также у нас будут туристические походы, полосы препятствий и другие мероприятия. Ребята будут отдыхать 10 дней, - добавил директор спортивно-оздоровительного лагеря «Балауса-2» Даурен Карменов.

    патриоты, дети
    Фото: информационный центр ВКО

    Своим впечатлением поделился школьник из села Палатцы района Самар Даниил Филатов. По его словам, ему очень нравится в лагере, но он хочет не только отдохнуть, а также научиться военному ремеслу. Он отметил, что здесь у него уже появились новые друзья. 

    Отмечается, программа лагеря выстроена в единый увлекательный и познавательный сюжет. Посещая лагерь, дети проходят настоящую школу не только выносливости, силы духа, самовоспитания, но и самообразования, умения справляться с различными трудностями.

    Теги:
    ВКО летний отдых Дети Детский отдых Патриотизм
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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