Военно-спортивный лагерь открыли в Восточно-Казахстанской области

В селе Новостройка района Самар в Восточно-Казахстанской области стартовал военно-спортивный лагерь на базе детского лагеря «Балауса-2», расположенного на берегу Бухтарминского водохранилища, передает агентство Kazinform.

Лагерь распахнул свои двери с целью создания в период летних каникул условий для военно-патриотического воспитания, полезного отдыха, оздоровления детей и подростков, приобретения ими дополнительных знаний и умений в области начальной военной подготовки и спорта. Для этого здесь созданы все условия.

Фото: информационный центр ВКО

- С первого июня у нас открылся сезон летних лагерей. Впереди много проектов, в том числе и наш лагерь, который дает старт военно-спортивному воспитанию. 45 детей из районов области начнут здесь обучение. Важно отметить, что лагерь и сезон открываются по поручению акима области Ермека Кошербаева. Думаю, что этот пилотный проект станет масштабным и традиционным, - сказала руководитель управления образования Иннеса Чернышева.

В лагере предусмотрены ознакомительные занятия по военно-патриотическому направлению, туристические походы, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Фото: информационный центр ВКО

- Сегодня мы торжественно открываем военно-патриотический сезон «Шығыс Ұландары» нашего лагеря. Хочу отметить, что мы специально пригласили трех офицеров-учителей НВП, чтобы они учили детей разборке-сборке автомата, также у нас будут туристические походы, полосы препятствий и другие мероприятия. Ребята будут отдыхать 10 дней, - добавил директор спортивно-оздоровительного лагеря «Балауса-2» Даурен Карменов.

Фото: информационный центр ВКО

Своим впечатлением поделился школьник из села Палатцы района Самар Даниил Филатов. По его словам, ему очень нравится в лагере, но он хочет не только отдохнуть, а также научиться военному ремеслу. Он отметил, что здесь у него уже появились новые друзья.

Отмечается, программа лагеря выстроена в единый увлекательный и познавательный сюжет. Посещая лагерь, дети проходят настоящую школу не только выносливости, силы духа, самовоспитания, но и самообразования, умения справляться с различными трудностями.