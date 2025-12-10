РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли

    Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, все члены экипажа погибли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли
    Фото: РИА Новости

    — Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность, — говорится в сообщении.

    Источник также уточнил, что все члены экипажа погибли, точное число погибших не приводится.

    Ранее сообщалось, что самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек.

    Теги:
    Самолет Судан Происшествия
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают