Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли

— Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность, — говорится в сообщении.

Источник также уточнил, что все члены экипажа погибли, точное число погибших не приводится.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек.