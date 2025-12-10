04:37, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли
Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, все члены экипажа погибли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность, — говорится в сообщении.
Источник также уточнил, что все члены экипажа погибли, точное число погибших не приводится.
