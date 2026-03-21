Военный оркестр поздравил жителей с Наурызом в Астане
В Астане музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра поздравили казахстанцев с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform.
Праздничное музыкальное выступление состоялось в одном из торгово-развлекательных центров и привлекло внимание жителей и гостей столицы.
Военнослужащие исполнили музыкальные композиции и создали для посетителей праздничную атмосферу в преддверии Наурыз мейрамы.
Какие мероприятия пройдут в Астане и Алматы в праздничные выходные — читайте в нашем материале.