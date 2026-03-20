В Астане и Алматы пройдут сотни мероприятий: куда сходить с детьми в Наурыз

Особенно насыщенная программа подготовлена в Астана и Алматы — здесь запланированы сотни событий, рассчитанных в том числе на семейную аудиторию с детьми.

Астана: Более 200 мероприятий и формат «Наурызнама»

В Астане празднование проходит в формате декады «Наурызнама». С 14 по 23 марта в городе организовано более 200 мероприятий — концерты, ярмарки, выставки, спектакли и народные гуляния. Каждый день посвящен отдельным темам — традициям, культуре, благотворительности и семейным ценностям.

Отдельный акцент сделан на современных форматах: в городе работают интерактивные зоны, включая AI-фотостудии и цифровые площадки, что особенно привлекательно для детей и подростков.

Основные народные гуляния проходят сразу в нескольких районах города: территория EXPO, площадь у монумента «Байтерек», городская площадь, парк «Ататюрк», жилые массивы и районные скверы.

Фото: Алматы әкімдігі

Практически во всех районах организованы полноценные праздничные зоны с юртами, сценами и интерактивами. Гостей в эти дни ждут насыщенные концертные программы, национальные игры (асық ату, қазақ күресі, перетягивание каната), богатые этноаулы и фотозоны и, конечно, ремесленные ярмарки. На центральных площадках одновременно разворачиваются юрты, проходят соревнования и выступления артистов, что создает атмосферу большого городского праздника. Причем все совершенно бесплатно.

Отдельным направлением стали праздничные ярмарки. Так, в столице проходят продовольственные ярмарки «Nauryz Sale» с продукцией фермеров, а также восточная ярмарка «Наурыз базары» на территории EXPO (21–23 марта). Здесь будут представлены изделия ремесленников, национальная одежда и украшения, сувениры и продукты питания. Для семей с детьми это формат «два в одном» — прогулка и развлечение одновременно.

Детской аудитории, к слову, уделено особое внимание. 20 марта в легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan» состоится семейный фестиваль «Ұлы Дала Ойындары», посвященный Дню национальных видов спорта.

Во Дворце школьников имени Аль-Фараби пройдет театральное представление «NAURYZ-2026» по мотивам народных сказок. Столичный цирк организует праздничное шоу 21 марта.

Также на многих площадках предусмотрены мастер-классы, игровые зоны, конкурсы и анимационные программы. Во время уличных гуляний дети могут не только наблюдать, но и участвовать — например, в национальных играх или творческих занятиях.

Театры, концерты и шоу

Дополнительно в праздничные дни в Астане проходят мероприятия, билеты на которые доступны на различных афишах. Среди них: детские спектакли и мюзиклы — в среднем от 2000 до 6000 тенге, цирковые и шоу-программы — около 3000–8000 тенге, интерактивные представления и анимационные шоу — от 2500 тенге, а еще концерты и семейные мероприятия — от 3000 до 10 000 тенге. Такие форматы подойдут тем, кто хочет провести время в более комфортной обстановке — в зале или на крытых площадках.

Отдельно стоит отметить частные инициативы и фестивали, такие как Garage Fest, где объединяются музыка, еда и развлекательные активности. Такие площадки предлагают более современный формат праздника — с интерактивом, фотозонами и активностями для всей семьи.

Фото: Агибай Аяпберегнов / Kazinform

Помимо крупных городских мероприятий, в праздничные дни многие кафе, детские центры и развлекательные пространства проводят тематические мастер-классы для детей — по рисованию, лепке, кулинарии и декоративному искусству.

Актуальную информацию о таких активностях можно найти в социальных сетях самих заведений, где публикуются расписание и условия участия.

В целом, столица традиционно предлагает разнообразие форматов: это и масштабные центральные события, и районные праздники без большого скопления людей, и крытые площадки и театры. Это позволяет выбрать сценарий в зависимости от возраста ребенка — от спокойной прогулки до насыщенного праздничного дня.

Алматы: масштаб и традиционная атмосфера

В Алматы также запланированы сотни мероприятий — концерты, фестивали, этноаулы и ярмарки пройдут по всему городу. Основные площадки традиционно расположены на площади Абая, площади Астана, пешеходной улице Панфилова и Арбате. Здесь создается классическая атмосфера Наурыза — с юртами, угощениями и выступлениями артистов.

Отдельное внимание в Алматы уделено парковым зонам, которые особенно удобны для семей с детьми. Праздничные программы будут проходить в Парке Первого Президента, в городских скверах и на набережных, а также в районных парках. В последних плотность людей меньше, больше пространства и возможностей для спокойного отдыха с ребенком.

Фото: акимат Алматы

В Алматы активно развиваются фестивальные форматы, в том числе ремесленные ярмарки, гастрономические зоны, мастер-классы по национальным ремеслам. Дети могут участвовать в создании поделок, знакомиться с традициями и пробовать себя в творчестве.

Как и в Астане, в городских заведениях и детских центрах также проходят дополнительные мастер-классы — ознакомиться с ними можно в социальных сетях площадок.

В целом оба города предлагают широкий выбор, однако формат отдыха можно подобрать под интересы каждой семьи. Так, чтобы полностью погрузиться в традиции — лучше выбрать центральные площади. Для спокойной прогулки подойдут парки и районные площадки. Для детей младшего возраста это еще и театры и мастер-классы. Если же хочется провести время более активно — прекрасно подойдет формат ярмарок и этнофестивалей.

