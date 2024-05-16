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    14:37, 16 Май 2024 | GMT +6

    Военные США завершили строительство пирса у побережья сектора Газа

    сектор Газа, пирс
    Фото: US CENTCOM

    В четверг американские военные завершили установку плавучего пирса для сектора Газа, и заявили о готовности начать переправку крайне необходимой гуманитарной помощи в анклав, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Американские войска поставили пирс на якорь в четверг в 7:40 утра по местному времени. Об этом сообщается в заявлении Центрального командования вооруженных сил (US CENTCOM), в котором также подчеркивается, что ни один американский военный не ступил в сектор Газа.

    Ожидается, что в ближайшие дни грузы с гуманитарной помощью начнут прибывать на берег.

    В конце апреля сообщалось, что американские военные начали строительство морского пирса у побережья сектора Газа.

    Цель морского маршрута, который предполагает доставку помощи в сектор Газа с Кипра — увеличить объемы помощи, поступающей в анклав на фоне продолжающихся более семи месяцев интенсивных боев между израильскими войсками и палестинской группировкой ХАМАС.

    Морской маршрут не считается заменой гораздо более дешевых наземных поставок, которые, как считают гуманитарные организации, гораздо более устойчивы.

    сектор Газа, пирс
    Фото: US CENTCOM

    Как ожидается, судна будут доставлять гуманитарную помощь в порт к юго-западу от города Газа, которая затем будет распределена.

    В заявлении US CENTCOM сообщается, что Организация Объединенных Наций будет получать помощь и координировать ее распределение в секторе Газа.

    Между тем, пока не ясно, какое именно агентство ООН будет участвовать в этих процессах.

    Ранее США не раз заявляли, что американские военные не войдут в сектор Газа, хотя и признают опасность действий вблизи зоны боевых действий.

    Представители Пентагона заявили, что боевые действия в секторе Газа не угрожают новому прибрежному району раздачи гуманитарной помощи, но они ясно дали понять, что вопросы безопасности будут тщательно контролироваться и могут привести к закрытию морского маршрута даже на время.

    В ходе строительства объект уже подвергся минометному обстрелу, и ХАМАС пригрозил атаковать любые иностранные силы, которые оккупируют сектор Газа.

    — Защита участвующих сил США является главным приоритетом. Таким образом, за последние несколько недель Соединенные Штаты и Израиль разработали комплексный план безопасности для защиты всего работающего персонала, — заявил вице-адмирал ВМС Брэд Купер, заместитель командующего Центрального командования вооруженных сил США. — Мы уверены в способности этого механизма безопасности защитить тех, кто в нем участвует.

    пирс, сектор Газа
    Фото: US CENTCOM

    Как сообщает The Times of Israel, обеспечивать безопасность на побережье будут израильские силы, при этом вблизи этого района в восточной части Средиземного моря также находятся два военных корабля ВМС США: USS Arleigh Burke и USS Paul Ignatius.

    Теги:
    сектор Газа ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС США
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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