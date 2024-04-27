Американские военные начали строительство пирса в секторе Газа

Войска США начали строительство морского пирса у побережья сектора Газа, который, как ожидается, позволит ускорить поток гуманитарной помощи в палестинский анклав. Сооружение станет частью морского коридора из Кипра и начнет функционировать уже в мае, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Пентагон.

Впервые о строительстве пирса у побережья палестинского анклава объявил президент США Джо Байден в марте на фоне многочисленных обращений представителей гуманитарных организаций к Израилю с просьбой облегчить доступ для поступления гуманитарной помощи в Газу по сухопутным маршрутам.

— Я могу подтвердить, что военные корабли США, в том числе USNS Benavidez, приступили к строительству начальных этапов временного пирса и дамбы в море, — заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Первоначально пирс будет принимать 90 грузовиков в день, но, когда он заработает на полную мощность, его пропускная способность может вырасти до 150 грузовиков в день. На этой неделе Организация Объединенных Наций заявила, что среднесуточное количество грузовиков, въезжающих в Газу в апреле, составляло 200, а в понедельник наблюдался пик — 316.

Американские военнослужащие задействованы для развертывания совместной логистической службы Министерства обороны США, которая получили название JLOTS.

Фото: Министерство обороны США (Пентагон)

Американские военные возведут сооружение, находясь исключительно на море, и не ступая на побережье сектора Газа.

— Ни один ботинок американских солдат не ступит на берег сектора Газа, — подчеркивается в заявлении Пентагона со ссылкой на официальных лиц США.

США будут координировать свои действия с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), чтобы обеспечить защиту американского персонала, действующего на море. После завершения строительства пирс будет передан в управление инженерному подразделению ЦАХАЛ.

Сообщается, что около 1 тыс. американских военнослужащих будут поддерживать военные усилия, в том числе в координационных группах на Кипре и в Израиле.

Фото: Министерство обороны США (Пентагон)

Израильские военные пообещал обеспечить безопасность и логистическую поддержку пирса. Израильская военная бригада, в которую входят тысячи солдат, а также корабли ВМС и ВВС Израиля будут работать для защиты американских войск, обустраивающих пирс.

Обеспокоенность по поводу риска вовлечения американских войск в войну между Израилем и ХАМАС усилилась в четверг, когда появились новости о минометном обстреле в районе, где пирс будет соединен с сушей.

Пока неясно, сможет ли возводимый США морской пирс в итоге увеличить объем гуманитарной помощи, поскольку международные организации предупреждают о риске голода на севере Газы.

Они не раз заявляли, что для предотвращения голода в сектор Газа необходимо ввозить больше продовольственной и медицинской помощи.

Фото: Министерство обороны США (Пентагон)

— Северный сектор Газа все еще движется к голоду, — заявил в четверг Карл Скау, заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, призвав Израиль увеличить объем помощи и разрешить прямой доступ из своего южного порта Ашдод к контрольно-пропускному пункту Эрез.

По сообщениям израильских СМИ, пирс будет расположен к юго-западу от города Газа.

Ожидается, что гуманитарная помощь будет проверена представителями Израиля на Кипре перед отправкой в сектор Газа. Несмотря на это, гуманитарная помощь, выходящая с пирса, должна будет повторно пройти через израильские контрольно-пропускные пункты на суше.

Сообщается, что тем самым Израиль хочет предотвратить попадание любой помощи к ХАМАС, которая сможет усилить их в военном отношении.