Военные самолеты США прибудут в Гренландию

Заявление NORAD, совместной американо-канадской военной организации по аэрокосмическому мониторингу и обороне, прозвучало на фоне растущей напряженности из-за требования президента Дональда Трампа установить контроль США над автономной датской территорией.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

Самолеты прибудут на базу космических сил Питуффик из баз в континентальной части Соединенных Штатов и Канады. В заявлении сообщается, что мероприятия были согласованы с Данией, а Гренландия была проинформирована.

— Они будут поддерживать различные давно запланированные мероприятия NORAD, опираясь на прочное оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания, — заявили в NORAD.

Отмечается, что Трамп усилил беспокойство среди трансатлантических союзников США, пригрозив захватить Гренландию «тем или иным способом».

Ранее сообщалось, что президент США пригрозил ввести новые пошлины против стран, выступающих против его планов в отношении арктического острова.