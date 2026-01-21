РУ
    Военные самолеты США прибудут в Гренландию

    Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вскоре прибудут на военную базу США в Гренландии для проведения «давно запланированных» мероприятий, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Gulf News.

    Военные самолеты США прибудут в Гренландию — NORAD
    Фото: misbar.com

    Заявление NORAD, совместной американо-канадской военной организации по аэрокосмическому мониторингу и обороне, прозвучало на фоне растущей напряженности из-за требования президента Дональда Трампа установить контроль США над автономной датской территорией.

    Самолеты прибудут на базу космических сил Питуффик из баз в континентальной части Соединенных Штатов и Канады. В заявлении сообщается, что мероприятия были согласованы с Данией, а Гренландия была проинформирована.

    — Они будут поддерживать различные давно запланированные мероприятия NORAD, опираясь на прочное оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания, — заявили в NORAD.

    Отмечается, что Трамп усилил беспокойство среди трансатлантических союзников США, пригрозив захватить Гренландию «тем или иным способом».

    Ранее сообщалось, что президент США пригрозил ввести новые пошлины против стран, выступающих против его планов в отношении арктического острова.

