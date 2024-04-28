Военные РгК «Юг» отправили гуманитарную помощь пострадавшим от паводков

Военнослужащие войск регионального командования «Юг» организовали отправку гуманитарной помощи для поддержки жителей регионов, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, офицеры и военнослужащие по контракту сами изъявили желание поддержать своих сограждан в западных и северных регионах страны.

— В 5-й механизированной бригаде имени Бауыржана Момышулы пунктом сбора гуманитарной помощи стал плац, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова. — Военнослужащие и члены их семей принесли в воинскую часть продукты питания и предметы личной гигиены.

Военнослужащие загрузили грузовой автомобиль мешками с картошкой, упаковками риса, макарон, сахара, бутылями с маслом и питьевой водой. Среди вещей были детские подгузники, подушки, одеяла и пледы.

— Наши военнослужащие и их жены собрали вещи первой необходимости и продукты питания для передачи в зоны стихийного бедствия, понимая, что это сейчас самое важное для эвакуированных из своих домов жителей, — отметил заместитель командира зенитного дивизиона капитан Нуржан Мусабай, временно исполняющий обязанности заместителя командира бригады по воспитательной и идеологической работе.

В ведомстве отметили, что триста военнослужащих 5-й механизированной бригады вторую неделю в Атырауской области проводят берегоукрепительные работы. Оставшиеся в Таразе военнослужащие бригады постарались сбором гуманитарной помощи поддержать своих товарищей и жителей пострадавших от паводков областей.

Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента

Не остались в стороне и бойцы горно-егерского полка регионального командования «Юг».

— Я испытал огромную гордость за своих подчиненных, когда они сами предложили организовать сбор гуманитарной помощи, — сказал командир горно-егерского полка подполковник Алмас Отыншынов. — Не сговариваясь, в один из дней военнослужащие принесли в воинскую часть продукты питания и предметы первой необходимости. Военнослужащие действовали без приказа, проявив самостоятельность, мы поддержали эту инициативу.

Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента

Как сообщалось ранее, из Тараза в Актобе выехал батальон радиационной химической и биологической защиты имени Шакира Жексембаева для проведения работ по устранению последствий паводков.

Ссводный отряд военнослужащих 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы был направлен в Атырау для помощи пострадавшим от наводнения. Всего от войск регионального командования «Юг» на борьбу со стихией направлено более тысячи военнослужащих из бригад Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов, а также свыше шестидесяти единиц военной техники.