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    11:40, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Военные РгК «Юг» отправили гуманитарную помощь пострадавшим от паводков

    гуманитарная помощь, военные
    Фото: Владимир Мартыненко/Таразский гарнизон Центра медиаконтента

    Военнослужащие войск регионального командования «Юг» организовали отправку гуманитарной помощи для поддержки жителей регионов, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, офицеры и военнослужащие по контракту сами изъявили желание поддержать своих сограждан в западных и северных регионах страны.

    — В 5-й механизированной бригаде имени Бауыржана Момышулы пунктом сбора гуманитарной помощи стал плац, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова. — Военнослужащие и члены их семей принесли в воинскую часть продукты питания и предметы личной гигиены.

    Военнослужащие загрузили грузовой автомобиль мешками с картошкой, упаковками риса, макарон, сахара, бутылями с маслом и  питьевой водой. Среди вещей были детские подгузники, подушки, одеяла и пледы.

    — Наши военнослужащие и их жены собрали вещи первой необходимости и продукты питания для передачи в зоны стихийного бедствия, понимая, что это сейчас самое важное для эвакуированных из своих домов жителей, — отметил заместитель командира зенитного дивизиона капитан Нуржан Мусабай, временно исполняющий обязанности заместителя командира бригады по воспитательной и идеологической работе.

    В ведомстве отметили, что триста военнослужащих 5-й механизированной бригады вторую неделю в Атырауской области проводят берегоукрепительные работы. Оставшиеся в Таразе военнослужащие бригады постарались сбором гуманитарной помощи поддержать своих товарищей и жителей пострадавших от паводков областей.

    гуманитарная помощь
    Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента

    Не остались в стороне и бойцы горно-егерского полка регионального командования «Юг».

    — Я испытал огромную гордость за своих подчиненных, когда они сами предложили организовать сбор гуманитарной помощи, — сказал командир горно-егерского полка подполковник Алмас Отыншынов. — Не сговариваясь, в один из дней военнослужащие принесли в воинскую часть продукты питания и предметы первой необходимости. Военнослужащие действовали без приказа, проявив самостоятельность, мы поддержали эту инициативу.

    гуманитарная помощь
    Фото: Владимир Мартыненко/ Таразский гарнизон Центра медиаконтента

    Как сообщалось ранее, из Тараза в Актобе выехал батальон радиационной химической и биологической защиты имени Шакира Жексембаева для проведения работ по устранению последствий паводков. 

    Ссводный отряд военнослужащих 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы был направлен в Атырау для помощи пострадавшим от наводнения. Всего от войск регионального командования «Юг» на борьбу со стихией направлено более тысячи военнослужащих из бригад Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов, а также свыше шестидесяти единиц военной техники.

    Теги:
    Армия Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Жамбылская область Гуманитарная помощь Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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